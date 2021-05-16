Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости политики

С Саакашвили встретятся лидеры оппозиционной партии Грузии: о чем будут говорить

16 мая, 14:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Украину вылетели члены ЕНД Ника Мелия, Коба Накопия, Петре Цискаришвили, Эка Херхеулидзе, Каха Окриашвили и Акакий Минашвили

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили

Лидеры "Единого национального движения" в Грузии встретятся в Киеве с основателем партии, экс-президентом Грузии и главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили.

Реклама

Об этом сообщает "Грузия online".

По словам одного из лидеров оппозиционной партии Ники Мелии, с Саакашвили хотят обсудить текущие политические процессы в Грузии.

"Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и им. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение. Мы собираемся говорить – я о моем видении, он – о своем", – заявил он.

В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот
В тренде
Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину
Илья Витюк, фото: СБУ

Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобожден он был 10 мая.

Реклама

Также 16-17 мая посетит Украину и глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Это будет его первый официальный визит в Украину за последние девять лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль направил председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили официальное письмо. В документе Шмыгаль выразил несогласие с решениями Нацсовета реформ, в том числе с предложением ввести автоматическую растаможку автомобилей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Министры Криклий и Петрашко подали в отставку (фото)
Министры Криклий и Петрашко подали в отставку (фото)Власть
В
В "Слуге народа" назвали главного кандидата на замену СтепановуВласть
Украина
Украина "антипод" России? Киев ответил на дерзкое заявление ПутинаВласть
Кива снова
Кива снова "отличился" – сравнил себя с Галилеем и КоперникомВласть
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть
СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела телеканала
СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять