С Саакашвили встретятся лидеры оппозиционной партии Грузии: о чем будут говорить

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили

Лидеры "Единого национального движения" в Грузии встретятся в Киеве с основателем партии, экс-президентом Грузии и главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили.

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Об этом сообщает "Грузия online".

По словам одного из лидеров оппозиционной партии Ники Мелии, с Саакашвили хотят обсудить текущие политические процессы в Грузии.

"Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и им. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение. Мы собираемся говорить – я о моем видении, он – о своем", – заявил он.

Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобожден он был 10 мая.

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Также 16-17 мая посетит Украину и глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Это будет его первый официальный визит в Украину за последние девять лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль направил председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили официальное письмо. В документе Шмыгаль выразил несогласие с решениями Нацсовета реформ, в том числе с предложением ввести автоматическую растаможку автомобилей.