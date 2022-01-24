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СЬОГОДНІ Новини політики

"Погана прикмета": у мережі висміяли борди з привітаннями Зеленського

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 19:28
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Український письменник Андрій Любка зазначив, що побачив 10 таких бордів
Політолог Тарас Березовець наголосив, що борди з привітанням Зеленського розмістив нардеп Микола Тищенко.
Політолог Тарас Березовець наголосив, що борди з привітанням Зеленського розмістив нардеп Микола Тищенко. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на Закарпатті встановлені рекламні щити з привітанням президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Про це в своєму Facebook написав український письменник Андрій Любка, зазначивши, що доки проїхав 70 км, то побачив 10 таких бордів. При цьому на них є символіка партії "Слуга народу".

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"Ось що роблять дурні гроші, які "пиляються" на "Великому будівництві" – "слуги" вже просто розкидаються ними без потреби та утримання. Поки проїхав 70 км до лижного підйомника, побачив мінімум 10 таких білбордів. Навіщо вони? Партія вітає свого лідера?", – написав він.

За словами письменника, Володимир Зеленський не їздитиме цією дорогою на Закарпаття і не побачить ці борди:

"Побачити повинні ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента. Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу".

Рекламний щит із вітанням президента Володимира Зеленського, фото – facebook.com/andriy.lyubka

Цікаво, що політолог Тарас Березовець зазначив , що ці борди з привітанням Зеленського розмістив народний депутат України Микола Тищенко.

До чого тут Тищенко?

На зборах (конференції) Закарпатської обласної організації було ухвалено рішення про призначення Миколи Тищенка на посаду голови Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу"

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На цій посаді Тищенко змінив народного депутата Ігоря Кривошеєва.

Народний депутат Микола Тищенко, фото – пресслужба партії "Слуга народу"

У мережі вже жартують повним ходом

Під постом Андрія Любки користувачі з гумором поставилися до цієї історії:

Вікторія Чирва: Погана прикмета – заздалегідь вітати. Чи це торік висить?

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Римма Зюбіна: Може, за грибами піде чи проліски збиратиме і побачить це.

Іванка Чересне: Так, а коли передвиборні компанії роблять стенди і газети, і календарики роблять, роздають ручки та зошити безкоштовно, то це не одне й те саме?

Євген Вілінський: "Згідно з давньоруським повір'ям, духи та ангели спускаються до іменинника з небес, підслуховують побажання на адресу людини і виконують їх. Якщо привітати людину заздалегідь, то добрі побажання ніхто не почує і не виконає. Зате нечиста сила, якій зовсім не потрібно особливого запрошення, завжди напоготові. Демони і біси забирають щирі побажання і всіляко заважають виконанню бажань. Таким чином, привітавши людину з днем народження заздалегідь, можна накликати на неї біду та хвороби".

Надія Ковтан: Ха. У нас до Дня енергетика в місті на нього чекали, готувалися-готувались, а він не приїхав.

Коли день народження у Зеленського?

25 січня Володимиру Зеленському виповнюється 44 роки. Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що президент не планує приймати подарунки з нагоди свого дня народження.

"Наскільки я знаю, попередньо таке казали, що Володимир Олександрович оголосив, що він не прийматиме жодних подарунків", – так спікер прокоментував питання, що він даруватиме главі держави.

За словами Стефанчука, президент дасть номер картки для благодійності і всі бажаючі зможуть переказати туди гроші замість подарунка.

Також спеціально для сайту "Сьогодні" українські астрологи та нумерологи передбачили, чого у новому році чекатиме главі держави. Їхні пророцтва ми зібрали у матеріалі.

Нумеролог Юлія Булгакова пояснила нам, що 2022-й для Володимира Зеленського буде роком особистісних змін та несподіваних поворотів.

Як святкував Зеленський минулого року

  • 2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.
  • Народні депутати від фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

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