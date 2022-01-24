"Плохая примета": в сети высмеяли борды с поздравлениями Зеленского

Украинский писатель Андрей Любка отметил, что увидел 10 таких бордов

Политолог Тарас Березовец отметил, что борды с поздравлением Зеленского разместил нардеп Николай Тищенко. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на Закарпатье установлены рекламные щиты с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с днем ​​рождения.

Об этом у себя в Facebook написал украинский писатель Андрей Любка, отметив, что пока проехал 70 км, то увидел 10 таких бордов. При этом на них есть символика партии "Слуга народа".

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"Вот что делают глупые деньги, которые "пиляются" на "Большом строительстве" – "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания. Пока проехал 70 км до лыжного подъемника, увидел минимум 10 таких билбордов. Зачем они? Партия приветствует своего лидера?", – написал он.

По словам писателя, Владимир Зеленский не будет ездить по этой дороге на Закарпатье и не увидит эти борды:

"Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту. Можно было разместить здесь что-нибудь общественно важное, интересное, рекламировать какую-то крутую инициативу".

Рекламный щит с поздравлением президента Владимира Зеленского, фото – facebook.com/andriy.lyubka

Интересно, что политолог Тарас Березовец отметил, что эти борды с поздравлением Зеленского разместил народный депутат Украины Николай Тищенко.

При чем здесь Тищенко?

На собрании (конференции) Закарпатской областной организации было принято решение о назначении Николая Тищенко на должность председателя Закарпатской областной организации партии "Слуга народа"

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На этой должности Тищенко сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Народный депутат Николай Тищенко, фото – пресс-служба партии "Слуга народа"

В сети уже шутят полным ходом

Под постом Андрея Любки пользователи с юмором отнеслись к этой истории:

Виктория Чирва: Плохая примета – заранее приветствовать. Или это с прошлого года висит?

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Римма Зюбина: Может, за грибами пойдет или подснежники будет собирать и увидит это.

Иванка Череснье: Ну, а когда предвыборные компании делают стенды и газеты, и календарики делают, раздающие ручки и тетради бесплатно, то это не одно и то же?

Евгений Вилинский: "Согласно древнерусским поверьям, духи и ангелы спускаются к имениннику с небес, подслушивают пожелания в адрес человека и выполняют их. Если поздравить человека заранее, то добрые пожелания никто не услышит и не исполнит. Зато нечистая сила, которой совсем не требуется особого приглашения, всегда наготове. Демоны и бесы забирают искренние пожелания и всячески мешают исполнению желаний. Таким образом, поздравив человека с днем рождения заранее, можно навлечь на него беду и болезни".

Надежда Ковтан: Ха. У нас ко Дню энергетика в городе его ждали, готовились-готовились, а он не приехал.

Когда день рождения у Зеленского?

25 января Владимиру Зеленскому исполняется 44 года. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что президент не планирует принимать подарки по случаю своего дня рождения.

"Насколько я знаю, предварительно такое говорили, что Владимир Александрович огласил, что он не будет принимать никаких подарков", – так спикер прокомментировал вопрос, что он будет дарить главе государства.

По словам Стефанчука, президент даст номер карточки для благотворительности и желающие смогут перевести туда деньги вместо подарка ему.

Также специально для сайта "Сегодня" украинские астрологи и нумерологи предсказали, чего в новом году ждать главе государства. Их пророчества мы собрали в материале.

Нумеролог Юлия Булгакова объяснила нам, что 2022-й для Владимира Зеленского будет годом личностных перемен и неожиданных поворотов.

Как праздновал Зеленский в прошлом году