Русский
$ 27,18
33,11
  1. Влада

РФ закотила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у Зеленського

9 червня 2021 11:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кориневич порадив не озиратися на реакцію окупантів, які своєю пропагандою хочуть вплинути на українців

Держдума Росії у своїй заяві назвала кричущою провокацією законопроєкт про корінні народи України. На це постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич відповів, що російські депутати навіть не розуміють різницю між корінними народами та національними меншинами.

Чим незадоволена Росія?

Реклама

Держдума прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами.

"Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян (17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні тисяч білорусів (0,57%) і молдаван (0,54%), що входять в трійку найбільших національних меншин в Україні. До корінних народів, в разі прийняття невідкладного закону, не матимуть права віднести себе ні угорці і русини Закарпаття, ні євреї, ні болгари в Одеській області, ні греки на Приазов'ї", – заявили російські депутати.

Що на це відповіли в Україні?

Реклама

Кориневич у Facebook написав, що реакція Держдуми РФ на внесений Зеленським проєкт закону "Про корінні народи України" більш ніж красномовна.

/ Фото: president.gov.ua

В тренді
Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова Арестовича

"Тут вже не важливо чи розуміють депутати Думи різницю між корінними народами та національними меншинами, чи ні. Тут важливо, що сама ця ініціатива є реальним кроком, історичним рішенням з боку України і держава-окупант це чудово розуміє, тому і намагається в звичний для себе спосіб вплинути на точку зору суспільства. Не вийде. Закон "Про корінні народи України" потрібен нашій державі. Не озираємося на реакцію окупантів та йдемо вперед", – заявив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський схвалив Стратегію деокупацію Криму. Вона передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на повернення півострова Україні.

Реклама

Дивіться також заяву Зеленського у річницю пам'яті жертв геноциду кримських татар:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Три головних питання – що Байден і Зеленський обговорять на переговорах у Вашингтоні
Три головних питання – що Байден і Зеленський обговорять на переговорах у ВашингтоніВлада
РФ закотила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у Зеленського
РФ закотила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у ЗеленськогоВлада
Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова Арестовича
Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова АрестовичаВлада
Адекватні правки: чому у Зеленського видалили заяву про підтримку євроінтеграції України Байденом
Адекватні правки: чому у Зеленського видалили заяву про підтримку євроінтеграції України БайденомВлада
Зеленський приміряв форму збірної України, від якої
Зеленський приміряв форму збірної України, від якої "пригорало" у РФ (фото)Влада
Влада України може дати воду в окупований Крим – Арестович назвав умову
Влада України може дати воду в окупований Крим – Арестович назвав умовуКрим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти