РФ закотила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у Зеленського

Кориневич порадив не озиратися на реакцію окупантів, які своєю пропагандою хочуть вплинути на українців

Держдума Росії у своїй заяві назвала кричущою провокацією законопроєкт про корінні народи України. На це постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич відповів, що російські депутати навіть не розуміють різницю між корінними народами та національними меншинами.

Чим незадоволена Росія?

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Держдума прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами.

"Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян (17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні тисяч білорусів (0,57%) і молдаван (0,54%), що входять в трійку найбільших національних меншин в Україні. До корінних народів, в разі прийняття невідкладного закону, не матимуть права віднести себе ні угорці і русини Закарпаття, ні євреї, ні болгари в Одеській області, ні греки на Приазов'ї", – заявили російські депутати.

Що на це відповіли в Україні?

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Кориневич у Facebook написав, що реакція Держдуми РФ на внесений Зеленським проєкт закону "Про корінні народи України" більш ніж красномовна.

/ Фото: president.gov.ua В тренді Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова Арестовича

"Тут вже не важливо чи розуміють депутати Думи різницю між корінними народами та національними меншинами, чи ні. Тут важливо, що сама ця ініціатива є реальним кроком, історичним рішенням з боку України і держава-окупант це чудово розуміє, тому і намагається в звичний для себе спосіб вплинути на точку зору суспільства. Не вийде. Закон "Про корінні народи України" потрібен нашій державі. Не озираємося на реакцію окупантів та йдемо вперед", – заявив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський схвалив Стратегію деокупацію Криму. Вона передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на повернення півострова Україні.

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