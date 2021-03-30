Росію треба покарати: Рада виступила із заявою через ескалацію на Донбасі

Депутати терміново обговорили загострення на фронті через загибель чотирьох бійців ЗСУ

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла постанову, якою засуджує ескалацію конфлікту на Донбасі через агресивні дії Росії. Також депутати закликали Захід посилити санкції проти агресора.

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У Раді нагадали, що з початку поточного року спостерігається суттєве збільшення обстрілів і збройних провокацій з боку бойовиків, а Росія продовжує регулярно забезпечувати їх технікою і боєприпасами.

А останнім кричущим фактом порушення режиму припинення вогню стали масовані обстріли окупантами 26 березня позицій ЗСУ в районі населеного пункту Шуми, в результаті чого загинули четверо українських військовослужбовців, один отримав важкі поранення.

"Нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Росією своїх зобов'язань, у тому числі Мінських домовленостей і в "нормандському форматі". Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль з припинення конфлікту", – йдеться в заяві.

Заява Верховної Ради

Росія повинна припинити бойові дії і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню.

Парламенти інших країн повинні засудити дії Росії на Донбасі, в тому числі останнє загострення на фронті.

Рада просить Захід посилити тиск на Росію, в тому числі ввести нові санкції, щоб змусити агресора піти з України.

Депутати просять міжнародні організації розслідувати факти порушення Росією міжнародного права і військових злочинів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна готова до наступу на Донбасі.

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