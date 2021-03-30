Сьогодні в Раді три позачергових засідання: що розглянуть депутати

Верховна Рада проведе не два позачергових засідання, як передбачалося раніше, а три. Депутати обговорять погроми під Офісом президента, ескалацію на Донбасі, заслухають силовиків і ухвалять закон про допомогу бізнесу на час локдауну.
Депутати зберуться в сесійній залі на 13:00. Засідання проходитимуть одразу одне за іншим.
Перше засідання
- Постанова про засудження дій Росії в зв'язку з ескалацією на Донбасі.
- Доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про поточну ситуацію на фронті.
Друге засідання
- Виплати компенсації по 8 тисяч грн малому бізнесу, ФОПам, їхнім співробітникам (законопроєкти №5300, 5300-1).
- Перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації (№4020-1,2,3).
- Посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки (№4157) та відповідальність за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки (№3931).
- Податкова амністія(№5153, 5155, 5156).
Третє засідання
- Постанова про засудження погромів під Офісом президента.
- Доповідь голів СБУ, Держбюро розслідувань і Нацполіції.
- Дострокове припинення депутатських повноважень нардепів Скічка та Колихаєва.
- Призначення позачергових виборів мера Харкова.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк