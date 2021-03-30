Парламент прийме дві постанови про події під ОПУ і на Донбасі

Верховна Рада проведе не два позачергових засідання, як передбачалося раніше, а три. Депутати обговорять погроми під Офісом президента, ескалацію на Донбасі, заслухають силовиків і ухвалять закон про допомогу бізнесу на час локдауну.

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Депутати зберуться в сесійній залі на 13:00. Засідання проходитимуть одразу одне за іншим.

В тренді Сьогодні в Раді три позачергових засідання: що розглянуть депутати

Перше засідання

Постанова про засудження дій Росії в зв'язку з ескалацією на Донбасі .

. Доповідь головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про поточну ситуацію на фронті.

Друге засідання

Виплати компенсації по 8 тисяч грн малому бізнесу, ФОПам , їхнім співробітникам (законопроєкти №5300, 5300-1).

, їхнім співробітникам (законопроєкти №5300, 5300-1). Перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації (№4020-1,2,3).

Посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки (№4157) та відповідальність за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки (№3931).

Податкова амністія(№5153, 5155, 5156).

Третє засідання

Постанова про засудження погромів під Офісом президента .

. Доповідь голів СБУ, Держбюро розслідувань і Нацполіції.

Дострокове припинення депутатських повноважень нардепів Скічка та Колихаєва.

Призначення позачергових виборів мера Харкова.

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