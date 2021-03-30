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Россию нужно наказать: Рада выступила с заявлением из-за эскалации на Донбассе

30 марта, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты срочно обсудили обострение на фронте из-за гибели четверых бойцов ВСУ

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла постановление, которым осуждает эскалацию конфликта на Донбассе из-за агрессивных действий России. Также депутаты призвали Запад усилить санкции против агрессора.

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В Раде напомнили, что с начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны боевиков, а Россия продолжает регулярно снабжать их техникой и боеприпасами.

А последним вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня стали массированные обстрелы оккупантами 26 марта позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, один получил тяжелые ранения.

"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Россией своих обязательств, в том числе Минских договоренностей и в "нормандском формате". Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта", – говорится в заявлении.

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Заявление Верховной Рады

  • Россия должна прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.
  • Парламенты других стран должны осудить действия России на Донбассе, в том числе последнее обострение на фронте.
  • Рада просит Запад усилить давление на Россию, в том числе ввести новые санкции, чтобы заставить агрессора уйти из Украины.
  • Депутаты просят международные организации расследовать факты нарушения Россией международного права и военных преступлений.
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Как сообщали новости "Сегодня", главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе.

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Россия Донбасс Верховная Рада

Источник: Сегодня

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