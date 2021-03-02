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"Росія – сторона конфлікту": президент Євроради зробив заяву щодо Донбасу

2 березня, 16:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Євросоюзі зробили жирний натяк, що саме Росія саботує Мінські угоди

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкції Євросоюзу будуть продовжені і чітко назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

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Він зазначив, що Росія не підтримала ті позитивні кроки щодо виконання Мінських угод, які зробила Україна.

"Тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", – заявив Мішель.

Президент Євроради підкреслив, що Росія повинна забезпечити повний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї непідконтрольної Україні території, а пандемія коронавірусу не повинна використовуватися прикриттям для цього.

"Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації (СЦКК)", – сказав Мішель.

Як повідомляли новини "Сьогодні", до цього Зеленський звернувся до Мішеля з проханням натиснути на Росію через загострення ситуації на фронті, через що українська армія продовжує нести втрати.

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Росія Донбас санкції Шарль Мішель

Джерело: Сьогодні

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