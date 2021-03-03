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Россия отказалась от перемирия? Кравчук отреагировал на заявление боевиков

3 марта, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник и так не соблюдал перемирие, а теперь официально от него отказался

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил протест в связи с отказом боевиков от перемирия на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении ТКГ.

Накануне т.н. "народная милиция ДНР" обнародовала решение о "... получении разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей", – заявил Кравчук.

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Напомним, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции ЕС будут продолжены и четко назвал Россию стороной конфликта на Донбассе.

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Также мы писали, что на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 2 марта, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Видео: Сегодня

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Россия Донбасс боевики перемирие леонид кравчук ТКГ

Источник: Сегодня

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