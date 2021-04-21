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Аеропорт і кордон: Зеленський звернувся з проханням до прем'єра Словаччини

21 квітня, 17:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Словаччини з Україною є одна незавершена справа в Ужгороді, на чому акцентував увагу Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером, з яким обговорив агресію Росії, а також попросив сприяння у запуску роботи аеропорту в Ужгороді і в питанні митного контролю на кордоні. Про це повідомляє Офіс глави держави.

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Глава уряду Словаччини запевнив у підтримці України в зв'язку з нарощуванням Росією військової сили поблизу кордонів. Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі

Зеленський і Хегер обговорили співробітництво між Україною та ЄС. У питаннях двостороннього співробітництва зі Словаччиною президент України висловив зацікавленість у якнайшвидшому відновленні повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою щодо аеропорту "Ужгород" незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту", – сказав Зеленський.

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Говорячи про спільний кордон, президент відзначив зменшення черг в пункті пропуску та налаштований на посилення боротьби з контрабандою.

"Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Прошу вашого сприяння у прискоренні укладення угоди про спільний прикордонно-митний контроль на кордоні між нашими країнами", – підкреслив він.

Зеленський запросив Хегера відвідати Україну з візитом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні минулого року Зеленський був з візитом у Словаччині, де зустрічався з президентом цієї країни Зузаною Чапутовою.

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Словаччина Ужгород Володимир Зеленський аеропорти Едуард Хегер

Джерело: Сьогодні

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