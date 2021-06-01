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Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періоду

1 червня, 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президент розповів, скільки у Росії військ поблизу кордонів, на Донбасі та в Криму. А на початку осені окупантів стане ще більше

Імовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021". До того ж на окупованих територіях і поблизу кордонів залишається велика кількість військ РФ.

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Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він розповів, що на Донбасі в момент ескалації перебувало 30-35 тисяч окупантів, уздовж кордонів України і Росії в різні періоди було від 50 до 80 тис. військових РФ, у Криму теж близько 33-35 тисяч. Однак у квітні РФ вивела з півострова близько 3,5 тис. військових.

"Всі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", – сказав Зеленський.

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Президент зазначає, що у Росії багато варіантів для нападу на Україну, у тому числі і з моря.

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"Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один із варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", – додав глава держави.

Як ми вже писали, Зеленський також бачить нову загрозу з боку Білорусі, а саме союз Мінська з Росією.

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