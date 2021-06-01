Українська
$ 27,47
33,51
  1. Новости политики

Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода

1 июня, 13:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент рассказал, сколько у России войск вблизи границ, на Донбассе и в Крыму. А в начале осени оккупантов станет еще больше

Вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021". К тому же на оккупированных территориях и вблизи границ остается большое количество войск РФ.

Реклама

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он рассказал, что на Донбассе в момент эскалации находилось 30-35 тысяч оккупантов, вдоль границ Украины и России в разные периоды было от 50 до 80 тыс. военных РФ, в Крыму тоже около 33-35 тысяч. Однако в апреле РФ вывела с полуострова около 3,5 тыс. военных.

"Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", – сказал Зеленский.

В тренде
Скоро будет указ. Зеленский готовится назначить замену Мендель
Юлия Мендель. Коллаж "Сегодня"

Президент отмечает, что у России много вариантов для нападения на Украину, в том числе и с моря.

Реклама

"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", – добавил глава государства.

Как мы уже писали, Зеленский также видит новую угрозу со стороны Беларуси, а именно союз Минска с Россией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периодаВласть
Может быть
Может быть "план Б": Зеленский ответил на опасения НАТО о втягивании в конфликт на ДонбассеВласть
Рада запретила использование пластиковых пакетов – кого оштрафуют?
Рада запретила использование пластиковых пакетов – кого оштрафуют?Власть
Учителям в Украине повысят зарплаты: когда и на сколько
Учителям в Украине повысят зарплаты: когда и на сколькоЭкономика
Тупицкий впервые пришел в суд и услышал неожиданное решение
Тупицкий впервые пришел в суд и услышал неожиданное решениеВласть
У каждого свои
У каждого свои "блинчики": Зеленский показал фото из спортзалаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять