Чим небезпечний для України союз Росії та Білорусі? Відповів Зеленський

Глава української держави вважає, що Москва та Мінськ можуть чинити на Київ серйозний тиск

Президент Володимир Зеленський вважає створення союзної держави Білорусі та Росії небезпекою для України, адже, в разі об'єднання, Москва і Мінськ можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск на Київ.

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Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Сьогодні там армія перебуває під командуванням білоруського режиму. Але ми дивимося, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями одне з одним", – заявив глава української держави.

На його думку, домовленості можуть включати в себе оборону, і тоді ці країни можуть чинити на Україну серйозний тиск.

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"Тоді Росія отримала б контроль над білоруськими збройними силами. З цього боку, ми теж бачимо небезпеку для себе – аж до реальної союзної держави між Росією і Білоруссю", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, член комітету ВР з нацбезпеки, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський припустив, що російські спецслужби разом з президентом РФ Володимиром Путіним спровокували історію із захопленням літака Ryanair в Мінську, щоб ще більше наблизити Білорусь до поглинання.

Також нагадаємо, що рівно два роки тому Путін і Лукашенко дали старт інтеграції Союзної держави Росії та Білорусі .