Резніков: Ми вирішили відмовитися від поняття "колаборант"

Міністр розповів про важливий пункт законопроекту про перехідний період для окупованих територій

У законопроекті про перехідний період для Донбасу і Кримупропонують відмовитися від поняття "колаборант" стосовно деяких жителів окупованих територій.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що і сам раніше регулярно вживав це слово, однак все виявилося не так просто.

"Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колабораціоніст". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колабораціоністів. Але, коли ми почали вивчати міжнародний досвід, зокрема історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і негативну конотацію стосовно всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники", – сказав Рєзніков.

Віцепрем'єр пояснив, що в своїй більшості люди на окупованій території – заручники, тому і пропонується впровадити градацію співпраці з окупантами, щоб була можливість чітко розрізняти.

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Також для всього законодавства хочуть ввести єдину термінологію: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деоккупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Резніков додав, що цей законопроєкт потребує прийняття також законів, зокрема, про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

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