Русский
$ 28,26
34,37
  1. Політика

Резніков: Ми вирішили відмовитися від поняття "колаборант"

22 січня, 17:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Міністр розповів про важливий пункт законопроекту про перехідний період для окупованих територій

У законопроекті про перехідний період для Донбасу і Кримупропонують відмовитися від поняття "колаборант" стосовно деяких жителів окупованих територій.

Реклама

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що і сам раніше регулярно вживав це слово, однак все виявилося не так просто.

"Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колабораціоніст". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колабораціоністів. Але, коли ми почали вивчати міжнародний досвід, зокрема історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і негативну конотацію стосовно всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники", – сказав Рєзніков.

Віцепрем'єр пояснив, що в своїй більшості люди на окупованій території – заручники, тому і пропонується впровадити градацію співпраці з окупантами, щоб була можливість чітко розрізняти.

В тренді
Переговори в "нормандському форматі" перенесено: у Єрмака назвали нову дату
Реклама

Також для всього законодавства хочуть ввести єдину термінологію: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деоккупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Резніков додав, що цей законопроєкт потребує прийняття також законів, зокрема, про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Крим Донбас Олексій Резніков коллаборант
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністра
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністраПолітика
У Раді 79 депутатів залишилися без зарплати: чому їм не заплатили
У Раді 79 депутатів залишилися без зарплати: чому їм не заплатилиПолітика
Зеленський провів нараду зі Шмигалем і Разумковим: про що йшлося
Зеленський провів нараду зі Шмигалем і Разумковим: про що йшлосяЕкономіка
Керівництво ЄС заявило про перегляд Угоди про асоціацію з Україною 2021 року
Керівництво ЄС заявило про перегляд Угоди про асоціацію з Україною 2021 рокуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти