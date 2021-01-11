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  1. Політика

Донбас і Крим готують до перехідного періоду: що це значить

11 січня, 16:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для окупованих територій буде визначено конфліктний і постконфліктний періоди

Повна реінтеграція Донбасу відбудеться ще не скоро, але Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже представило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який стосується подолання наслідків війни на сході України і окупації Криму.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Це поки чорновий варіант законопроєкту і зараз він на розгляді в центральній і місцевій владі, вчених, міжнародних і громадських організацій, експертів і військових. Після цього в ньому будуть враховані пропозиції і документ передадуть до Верховної Ради.

"Є потреба в запровадженні регулювання ряду процедур, пов'язаних з постконфліктним періодом, серед яких зокрема питання обмеження заняття посад (люстрація), визначення критеріїв, за якими повинна бути здійснена амністія (звільнення від відповідальності) і т.д.", – йдеться в пояснювальній записці.

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Що пропонується законопроектом:

  • розподіл регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дасть певний алгоритм дій держави під час деокупації і подальшої реінтеграції територій, включаючи питання демілітаризації, вирішення гуманітарних проблем, забезпечення правопорядку і правосуддя, національний діалог;
  • введення перехідного правосуддя, відповідальність за правопорушення, вчинені в період тимчасової окупації, обмеження на зайняття посад посібниками окупантів;
  • відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях: порядок визначення територіальної підсудності, виклику до суду і повідомлення про судове рішення учасників справи;
  • вирішити питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на окупованих територіях і здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження;
  • встановити інститут конвалідаціі правочинів (до деокупації – тільки односторонніх), які були здійснені під час окупації: процедури підтвердження актів народження, смерті, укладення та розірвання шлюбу, освітніх кваліфікацій;
  • сформувати кадрові резерви державних службовців і поліцейських для роботи на деокупованих територіях;
  • деталізувати особливості здійснення прав і їх забезпечення під час конфліктного періоду, спрощуючи певні процедури і порядки, впроваджуючи більш стійкі соціальні гарантії.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

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Крим Донбас законопроекти ОРДЛО

Джерело: Сьогодні

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