Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости политики

Резников: Мы решили отказаться от понятия "коллаборант"

22 января, 17:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр рассказал о важном пункте законопроекта о переходном периоде для оккупированных территорий

В законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма предлагают отказаться от понятия "коллаборант" в отношении некоторых жителей оккупированных территорий.

Реклама

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что и сам ранее регулярно употреблял это слово, однако все оказалось не так просто.

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборационист". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборационистов. Но, когда мы начали изучать международный опыт, в частности исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и негативную коннотацию в отношении всех, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", – сказал Резников.

Вице-премьер объяснил, что в своем большинстве люди на оккупированной территории – заложники, поэтому и предлагается внедрить градацию сотрудничества с оккупантами, чтобы была возможность четко различать.

В тренде
Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта
Реклама

Также для всего законодательства хотят ввести единую терминологию: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деокупированные территории, реинтеграция деокупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Резников добавил, что этот законопроект требует принятия также законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Как сообщали новости "Сегодня", Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Донбасс Алексей Резников коллаборант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистраПолитика
В Раде 79 депутатов лишились зарплаты: почему им не заплатили
В Раде 79 депутатов лишились зарплаты: почему им не заплатилиПолитика
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: о чем шел разговор
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: о чем шел разговорЭкономика
Руководство ЕС заявило о пересмотре Соглашения об ассоциации с Украиной в 2021 году
Руководство ЕС заявило о пересмотре Соглашения об ассоциации с Украиной в 2021 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять