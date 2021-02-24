Разумков мало що знає про вакцину Covishield: почув про неї кілька днів тому

Спікер Верховної Ради хотів би дізнатися більше про препарат – і від МОЗ, і від європейських партнерів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "буквально кілька днів тому" дізнався про вакцину Covishieldвід коронавірусу, якою сьогодні почали вакцинувати українців.

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Про це Разумков заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Вакцина, про яку нині йдеться – індійська... Про цю вакцину мені особисто щось сказати важко – я про неї почув буквально кілька днів тому і об'єктивно коментувати її ефективність не можу", – пояснив спікер Верховної Ради.

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У той же час Разумков зазначив, що вакцина не повинна викликати сумнівів, оскільки "для будь-якої держави і влади ключове – це здоров'я своїх громадян".

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"Тому важливо, щоб ця вакцина була ефективна, щоб її визнавали в світі і щоб вона не викликала відторгнення у громадян (я маю на увазі, перш за все, ментальне сприйняття), які можливо їй будуть користуватися", – сказав спікер ВР.

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За словами Разумкова, йому хотілося б почути "компетентну позицію" про вакцину Covishield – і міністерства охорони здоров'я, і європейських партнерів.

"Ми ж говорили раніше про те, що вакцина повинна бути сертифікована, має використовуватися в європейських державах і проводиться бажано там же, тому що рівень підготовки вірусологів там все-таки вище, ніж в інших країнах", – пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення отримав анестезіолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. Українців будуть вакцинувати препаратом Covishield – його виробляє Інститут сироватки Індії. Президент України Володимир Зеленський назвав вакцину Covishield однією з кращих.

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вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, у якій є потужності для виробництва в Індії.

Вакцину проти COVID-19 Інститут сироватки Індії випускає під назвою Covishield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання. Цей препарат в Україні зареєстрували як "AstraZeneca (CoviShield)". У МОЗ пояснили, що Covishield – це "локальне (торгова) назва" вакцини AstraZenecа.

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