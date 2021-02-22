"Одна з найкращих": Зеленський прокоментував поставки вакцин CoviShield в Україну

Президент України Володимир Зеленський назвав вакцину CoviShield однією з найкращих і прокоментував поставки в Україну.
На всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" він сказав, що сумніватися в ефективності вакцини немає причин.
"Це одна з найкращих на сьогодні вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ставимо пріоритети – Pfizer і AstraZeneca. Ми говоримо про першу партію AstraZeneca. Але окремо в Індії ми спілкуємося про ще одну вакцину", – сказав Зеленський.
За його словами, вакцина від коронавірусу скоро буде в Україні.
"Не хочу говорити, коли прибуде. Хочу дочекатися, коли прибуде. Вакцина завантажена вже. З заводу виїхала в нашому напрямку", – уточнив Зеленський.
Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусу про додаткові дози.
Наразі в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцини Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в "Слузі народу" назвали умову для звільнення Степанова. Гетьманцев нагадав, що МОЗ обіцяв вакцинацію з 15 лютого, але вакцини досі немає в Україні.
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