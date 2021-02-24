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Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

24 февраля, 22:25

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Спикер Верховной Рады хотел бы узнать больше о препарате – и от Минздрава, и от европейских партнеров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "буквально несколько дней назад" узнал о вакцине Covishieldот коронавируса, которой сегодня начали прививать украинцев.

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Об этом Разумков заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вакцина, о которой сейчас идет речь – индийская... Об этой вакцине мне лично что-то сказать трудно – я о ней услышал буквально несколько дней назад и объективно комментировать ее эффективность не могу", – пояснил спикер Верховной Рады.

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В то же время Разумков отметил, что вакцина не должна вызывать сомнений, поскольку "длялюбого государства и власти ключевое – это здоровье своих граждан.

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"Потому важно, чтобы эта вакцина была эффективна, чтобы ее признавали в мире и чтобы она не вызывала отторжения у граждан (я имею в виду, прежде всего, ментальное восприятие), которые возможно ей будут пользоваться", – сказал спикер ВР.

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По словам Разумкова, ему хотелось бы услышать "компетентную позицию" по вакцине Covishield – и министерства здравоохранения, и европейских партнеров.

"Мы же говорили ранее о том, что вакцина должна быть сертифицирована, должна использоваться в европейских государствах и производится желательно там же, потому что уровень подготовки вирусологов там все-таки выше, чем в других странах", – пояснил он свою позицию.

Напомним, сегодня в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку получил анестезиолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Украинцев прививают препаратом Covishield – его производит Институт сыворотки Индии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину Covishield одной из лучших.

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Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, у которой есть мощности для производства в Индии.

Вакцину против COVID-19 Институт сыворотки Индии выпускает под названием Covishield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию. Этот препарат в Украине зарегистрировали как "AstraZeneca (CoviShield)". В Минздраве пояснили, что Covishield – это "локальное (торговое) название" вакцины AstraZenecа.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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