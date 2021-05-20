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Радуцький потролив Шуфрича: "Він трохи загубився в часі" (відео)

20 травня, 11:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава медичного комітету відповів на заяву нардепа про людей, які очікують грошей "з валізами і мішками"

Михайло Рудуцький і Нестор Шуфрич

Михайло Рудуцький і Нестор Шуфрич

Перед голосуванням за кандидатуру нового очільника МОЗ Віктора Ляшка, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький з парламентської трибуни потролив нардепа Нестора Шуфрича.

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Це сталося після того, як Шуфрич закликав не голосувати за Ляшка через провал вакцинації від коронавірусної хвороби в Україні:

"Вже під МОЗом стоять з валізами і мішками – з одного боку "соросята", з іншого – ті, кого зараз призначили, отримати фінансування з Міністерства охорони здоров'я. Як кажуть журналісти, по 20 тисяч доларів вам роздається за голосування. Це ціна життя", – заявив Шуфрич.

Читайте також: У Раді заявили, що влада масово колеться вакциною Pfizer, щоб подорожувати до ЄС

У відповідь голова медкокомітета зауважив:

"Хотів би нагадати шановному колезі Нестору Івановичу Шуфричу, що він трошки загубився в часі: з валізами і грошима під МОЗ стояли, коли там двічі був "ваш" міністр, від Партії регіонів".

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я замість звільненого двома днями раніше Максима Степанова. "За" проголосували 262 народні депутати.

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А нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила на засіданні Ради, що представники влади масово колються вакциною Pfizer / BioNTech, котра має вищий ступінь захисту, тоді як українці з груп ризику змушені сидіти по домівках.

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