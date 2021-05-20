У Раді заявили, що влада масово колеться вакциною Pfizer, щоб подорожувати до ЄС

Вакцину Pfizer отримала тільки одна людина з категорії 85+ та 10 тисяч з категорії "Інші", каже Вікторія Сюмар

Представники влади масово прищеплюються від коронавірусної хвороби вакциною виробництва компаній Pfizer/BioNTech, котра має найвищий ступінь захисту, у той час як українці з груп ризику змушені сидіти по домівках.

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Про це нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила на засіданні Верховної Ради.

Вона розповіла, що вакциною Pfizer була провакцинована тільки одна людина з категорії "85+" і 10 тисяч чоловік – з категорії "Інші".

"Pfizer в Україні колють представникам влади. Масова вакцинація "пфайзером" сьогодні відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС. Тобто вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щодня ризикують своїм життям, не вчителям, не групам ризику – її дають представникам влади", – заявила нардеп.

За її словами, все відбувається максимально просто – ніхто не створює логістику для масової вакцинації, а просто на територію центральних органів виконавчої влади приїжджає автомобіль, де відбувається вакцинація.

"Коли мільйони українців сидять вдома вже більше року – пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії або діабету (вони просто бояться вийти з дому), українські чиновники отримують другу дозу Pfizer, щоб отримати паспорти вакцинації і безперешкодно подорожувати в Європейський Союз", – додала нардеп.

Нагадаємо, 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини Pfizer. Всього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини прилетіло близько 120 тисяч.

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Також нагадаємо, що Євросоюз відкриває свої кордони для осіб, які отримали щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca:

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