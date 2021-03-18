Рада піде на карантин? Коли приймуть рішення і що говорять депутати

Жорсткий карантин у столиці сплутав плани депутатам – парламент може закритися на три тижні

Після введення локдауну у Києві з 20 березня депутати всерйоз розглядають варіант карантину в парламенті. Це питання може бути вирішене вже завтра на пленарному засіданні.

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Так, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Telegram, що "слуги народу" планують в зв'язку з карантином у Києві скасувати пленарну сесію з 29 березня по 2 квітня.

"Питання буде розглянуто завтра", – повідомив він.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтримав рішення київської влади про вжиття жорстких заходів і не виключає, що парламент може змінити графік своєї роботи, передає УНІАН.

"Верховна Рада. Подивимося, як вона буде працювати. У нас через тиждень пленарний тиждень (з 30 березня по 2 квітня. – Ред.) – потрапляє під цей локдаун. Але подивимося на обмеження, чи дозволять вони нам працювати", – сказав він.

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Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк написав: "На жаль, через локдаун у Києві графік роботи Ради може бути змінений, а наступний пленарний тиждень проведено у форматі "робота в комітетах".

Своєю чергою заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що під час тритижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися", передає РБК-Україна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 березня нардеп Нестор Шуфрич вже звертався з проханням закрити Раду на карантин через те, що 16 березня до сесійної зали приходила хвора на COVID-2019 депутатка Ганна Скороход. Аде тоді спікер Разумков пояснив, чому парламент нині не піде на локдаун.

Відео: Сьогодні

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