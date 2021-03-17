Депутати просять закрити Раду на карантин: що відповів Разумков

Шуфрич повідомив, що в сесійну залу приходив депутат, у якого виявили коронавірус

Верховна Рада найближчим часом не піде на карантин, поки не закінчить розгляд питання земельної реформи. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що у одного з колег, який вчора був в сесійній залі, виявили коронавірус.

"Сьогодні підтвердився тест – позитивний", – сказав він.

Нардеп послався на законодавство і постанову Кабміну про інфекційні захворювання, що вимагає йти на самоізоляцію осіб, які контактували із зараженим.

"Тому я прошу зібрати на нараду голів фракцій і визначитися щодо подальшої роботи (ВР)", – сказав він.

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На це Дмитро Разумков вказав Шуфричу на відсутність масок у його колег поруч і в цілому в сесійній залі.

"Рада ніколи не йшла до локдауну. Якщо у вас є бажання змінити Регламент роботи ВР і перейти в режим роботи комітетів, ви це зможете зробити, як тільки вийдемо з розгляду даного питання (щодо земельної реформи). Після цього – обов'язково", – заявив глава ВР.

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Якщо говорити про те, що парламент може закритися на карантин тільки після розгляду питання земельної реформи, то це може трапиться не скоро: як заявляв "слуга народу" Олександр Качура більше 3 тисяч правок зможуть пройти за 3-4 тижні.

Зазначимо, що в Україні щодоби продовжує зростати кількість нових хворих, особливо важка ситуація на заході країни. Чиновники вже не виключають, що ми можемо повернутися до жорстких обмежень. Читайте про це детальніше в нашій статті Новий локдаун у квітні: чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019?

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