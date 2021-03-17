Депутати просять закрити Раду на карантин: що відповів Разумков

Верховна Рада найближчим часом не піде на карантин, поки не закінчить розгляд питання земельної реформи. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що у одного з колег, який вчора був в сесійній залі, виявили коронавірус.
"Сьогодні підтвердився тест – позитивний", – сказав він.
Нардеп послався на законодавство і постанову Кабміну про інфекційні захворювання, що вимагає йти на самоізоляцію осіб, які контактували із зараженим.
"Тому я прошу зібрати на нараду голів фракцій і визначитися щодо подальшої роботи (ВР)", – сказав він.
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На це Дмитро Разумков вказав Шуфричу на відсутність масок у його колег поруч і в цілому в сесійній залі.
"Рада ніколи не йшла до локдауну. Якщо у вас є бажання змінити Регламент роботи ВР і перейти в режим роботи комітетів, ви це зможете зробити, як тільки вийдемо з розгляду даного питання (щодо земельної реформи). Після цього – обов'язково", – заявив глава ВР.
Якщо говорити про те, що парламент може закритися на карантин тільки після розгляду питання земельної реформи, то це може трапиться не скоро: як заявляв "слуга народу" Олександр Качура більше 3 тисяч правок зможуть пройти за 3-4 тижні.
Зазначимо, що в Україні щодоби продовжує зростати кількість нових хворих, особливо важка ситуація на заході країни. Чиновники вже не виключають, що ми можемо повернутися до жорстких обмежень. Читайте про це детальніше в нашій статті Новий локдаун у квітні: чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019?
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