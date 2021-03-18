Рада уйдет на карантин? Когда примут решение и что говорят депутаты

Жесткий карантин в столице спутал планы депутатам – парламент может закрыться на три недели

После введения локдауна в Киеве с 20 марта депутаты всерьез рассматривают вариант карантина в парламенте. Этот вопрос может быть решен уже завтра на пленарном заседании.

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Так, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram, что "слуги народа" планируют в связи с карантином в Киеве отменить пленарную сессию с 29 марта по 2 апреля.

"Вопрос будет рассмотрен завтра", – сообщил он.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко поддержал решение киевской власти о введении жестких мер и не исключает, что парламент может изменить график своей работы, передает УНИАН.

"Верховная Рада. Посмотрим, как она будет работать. У нас через неделю пленарная неделя (с 30 марта по 2 апреля. – Ред.) – попадает под этот локдаун. Но посмотрим на ограничения, позволят ли они нам работать", – сказал он.

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Глава фракции "Голос" Ярослав Железнякнаписал: "К сожалению, из-за локдауна в Киеве график работы Рады может быть изменен, а следующая пленарная неделя проведена в формате "работа в комитетах".

В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время трехнедельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться", передает РБК-Украина.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 марта нардеп Нестор Шуфрич уже обращался с просьбой закрыть Раду на карантин из-за того, что 16 марта в сессионный зал приходила заразившаяся коронавирусом депутат Анна Скороход. В то же время спикер Разумков объяснил, почему сейчас парламент не уйдет на локдаун.

Видео: Сегодня

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