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Говорив українською та зірвав овації. Про що сказав президент Литви в Раді

19 березня, 11:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наусєда нагадав про спільного ворога і торкнувся питання Білоруської АЕС

Президент Литви Гітанас Наусєда, який проводить перший офіційний візит в Україну, 19 березня виступив у Верховній Раді України.

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Сайт "Сьогодні" вибрав головне зі звернення Наусєди до наших народних депутатів:

  • Свою промову Наусєда почав українською мовою, за що зірвав овації в залі парламенту:

"Шановні брати та сестри! Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам проложити шляхи до спільного майбутнього", – сказав Наусєда українською та ще деякий час продовжував говорити цією мовою.

  • Українською ж Наусєда чітко заявив, що Крим – це Україна. Президент Литви нагадав, що в України і Литви – спільний ворог.

"Ми суворо засуджуємо незаконні дії Росії, виступаємо за територіальну цілісність та суверенітет України та вітаємо ініціативу Києва зі створення Кримської міжнародної платформи", – сказав Наусєда.

  • Білоруська атомна електростанція створила додаткові труднощі як для Литви, так і для України, сказав Наусєда.

Він попросив українську владу і народ підтримати позицію країн Балтії з цього питання, тобто не купувати електроенергію з Островецької АЕС:

"Будівельник електростанції – Росія – не тільки піддала ризику здоров'я жителів регіону, а й намагається використовувати проєкт електростанції для розширення свого впливу".

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  • Наусєда впевнений, що зараз Україна переживає відродження як європейська країна.
  • Свою промову президент Литви завершив словами "Слава Україні!".

Нагадаємо, свій візит до України Наусєда також почав зі слів "Слава Україні!". Він нагадав, що Україна переживає російську військову агресію і бореться з невидимим ворогом – пандемією.

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Верховна Рада АЕС тези Гітанас Науседа

Джерело: Сьогодні

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