Говорив українською та зірвав овації. Про що сказав президент Литви в Раді

Президент Литви Гітанас Наусєда, який проводить перший офіційний візит в Україну, 19 березня виступив у Верховній Раді України.

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Сайт "Сьогодні" вибрав головне зі звернення Наусєди до наших народних депутатів:

Свою промову Наусєда почав українською мовою, за що зірвав овації в залі парламенту:

"Шановні брати та сестри! Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам проложити шляхи до спільного майбутнього", – сказав Наусєда українською та ще деякий час продовжував говорити цією мовою.

Українською ж Наусєда чітко заявив, що Крим – це Україна. Президент Литви нагадав, що в України і Литви – спільний ворог.

"Ми суворо засуджуємо незаконні дії Росії, виступаємо за територіальну цілісність та суверенітет України та вітаємо ініціативу Києва зі створення Кримської міжнародної платформи", – сказав Наусєда.

Білоруська атомна електростанція створила додаткові труднощі як для Литви, так і для України, сказав Наусєда.

Він попросив українську владу і народ підтримати позицію країн Балтії з цього питання, тобто не купувати електроенергію з Островецької АЕС:

"Будівельник електростанції – Росія – не тільки піддала ризику здоров'я жителів регіону, а й намагається використовувати проєкт електростанції для розширення свого впливу".

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Наусєда впевнений, що зараз Україна переживає відродження як європейська країна.

Свою промову президент Литви завершив словами "Слава Україні!".

Нагадаємо, свій візит до України Наусєда також почав зі слів "Слава Україні!". Він нагадав, що Україна переживає російську військову агресію і бореться з невидимим ворогом – пандемією.

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