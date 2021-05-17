Рада збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського: що розглянуть

На засіданні в четвер планують проголосувати в першому читанні за десять законів і частково розглянути їх у другому

/ Фото: president.gov.ua

Верховна Рада проведе позачергове засідання у четвер, 20 травня, з ініціативи президента Володимира Зеленського, на якому повинні розглянути отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає "Інтерфакс".

"У четвер за ініціативи президента у нас буде ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів – так звані макрофін і МВФ" , – розповів він.

За словами Арахамії, планується "в першому читанні всі пройти, половину – в другому, і все, що ми залишимо на потім, буде в перший тиждень червня".

Крім того, в п'ятницю, 21 травня, Рада повинна розглянути нову редакцію законопроєкту про приведення у відповідність з Конституцією закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомили, що Верховна Рада заради отримання Україною траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) цього тижня працюватиме в прискореному режимі.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада ухвалить до 1 червня.