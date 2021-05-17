Русский
$ 27,61
33,48
  1. Влада

Рада перейде у прискорений режим заради траншів МВФ – "Слуга народу"

17 травня, 15:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Парламент налаштувався на прийняття низки законів, що необхідні для отримання грошей від Міжнародного валютного фонду

Верховна Рада знову збереться на позачергові засідання

Верховна Рада знову збереться на позачергові засідання / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Верховна Рада заради отримання Україною траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) працюватиме в прискореному режимі. Цього тижня парламент планує провести не тільки планові, а й позачергові засідання – у вівторок, 18 травня, і в четвер, 20 травня.

Реклама

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На позачерговому засіданні у вівторок Рада планує розглянути три подання про звільнення міністрів. А вже в четвер парламент займеться законами, які "терміново потрібно приймати" заради продовження співпраці з МВФ:

  • пакет законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів (№3711-д, №5068, №5069);
  • законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування (№4651);
  • нова редакція закону про НАБУ (№5459);
  • пакет законів, що стосується деяких фінансових і економічних питань.

"Ми повинні виконати домашні завдання, щоб просуватися в підтримці з боку міжнародних партнерів", – сказав Корнієнко.

В тренді
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявою
Ілля Кива на вулиці під Верховною Радою
В тренді
Всі дізнаються правду – РНБО проведе аудит держземель в Конча-Заспі і Пущі-Водиці
В тренді
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відео
Фото: скріншот

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада прийме до 1 червня.

Реклама

Нагадаємо, зараз Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати лише 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)Влада
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з МедведчукомВлада
Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чутки
Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чуткиВлада
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагували
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагувалиВлада
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявою
Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявоюВлада
Щось пішло не за планом – Южаніна про можливе призначення Любченка міністром економіки
Щось пішло не за планом – Южаніна про можливе призначення Любченка міністром економікиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти