Рада перейде у прискорений режим заради траншів МВФ – "Слуга народу"

Парламент налаштувався на прийняття низки законів, що необхідні для отримання грошей від Міжнародного валютного фонду

Верховна Рада знову збереться на позачергові засідання / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Верховна Рада заради отримання Україною траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ) працюватиме в прискореному режимі. Цього тижня парламент планує провести не тільки планові, а й позачергові засідання – у вівторок, 18 травня, і в четвер, 20 травня.

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Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На позачерговому засіданні у вівторок Рада планує розглянути три подання про звільнення міністрів. А вже в четвер парламент займеться законами, які "терміново потрібно приймати" заради продовження співпраці з МВФ:

пакет законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів (№3711-д, №5068, №5069);

законопроєкт про посилення відповідальності за недостовірне декларування (№4651);

нова редакція закону про НАБУ (№5459);

пакет законів, що стосується деяких фінансових і економічних питань.

"Ми повинні виконати домашні завдання, щоб просуватися в підтримці з боку міжнародних партнерів", – сказав Корнієнко.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада прийме до 1 червня.

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Нагадаємо, зараз Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати лише 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.