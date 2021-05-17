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Рада соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского: что рассмотрят

17 мая, 21:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На заседании в четверг планируют проголосовать в первом чтении за десять законов и частично рассмотреть их во втором

/ Фото: president.gov.ua

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в четверг, 20 мая, по инициативе президента Владимира Зеленского, на котором должны рассмотреть получение макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает "Интерфакс".

"В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов – так называемые макрофин и МВФ", – рассказал он.

По словам Арахамии, планируется "в первом чтении все пройти, половину – во втором, и все, что мы оставим на потом, будет в первую неделю июня".

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Кроме того, в пятницу, 21 мая, Рада должна рассмотреть новую редакцию законопроекта о приведении в соответствие с Конституцией закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что Верховная Рада ради получения Украиной траншей Международного валютного фонда (МВФ) на этой неделе будет работать в ускоренном режиме.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что все законы, необходимые для программы МВФ, Верховная Рада примет до 1 июня.

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