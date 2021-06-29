Рада підтримала закон про тероборонеу як українці будуть самі себе захищати

Українцям з підрозділів територіальної оборони можуть дозволити зберігати зброю і використовувати її в разі агресії

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5557, який регулює діяльність територіальної оборони в населених пунктах і руху опору на окупованих територіях. Відповідний документ підтримали 318 народних депутатів.

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Законопроект про основи національного спротиву визначає поняття територіальної оборони і руху опору:

Підрозділи тероборони діють в межах своєї області, населеного пункту, а підкоряються вони місцевый влады і військовому керівництву країни. Територіальна оборона стане окремим родом військ. У неї зможуть вступити добровільно всі бажаючі.

Рух опору діє на окупованих територіях, проводить розвідувально-диверсійну діяльність.

Завдання для тероборони і руху опору

Територіальна оборона буде займатися:

посиленням охорони і захисту державного кордону;

захистом населення від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення військових дій;

охороною об'єктів критичної інфраструктури;

забезпеченням заходів громадськоъ безпеки і порядку в населених пунктах.

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Рух опору:

формуванням осередків опору;

перешкоджанням діям військ агресора (противника);

проведенням спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних і т.д.) операцій.

Добровольцям з тероборони дозволять зброю

Індивідуальна штатна зброя буде зберігатися у певних і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або в певних місцях зберігання.

Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям буде дозволено застосовувати при виконанні завдань приватну мисливську зброю і боєприпаси.

Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО і Криму

Учасникам руху опору гарантуються нерозголошення факту їх діяльності, а також соціальний та правовий захист і статус ветерана війни.

У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням ними завдань опору держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.

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Раніше ексспівробітник РНБО Сергій Кривонос розповідав, якою в Україні буде територіальна оборона. Зараз чисельність тероборони 80 тисяч осіб, але планують набагато більше.