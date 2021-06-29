Рада підтримала пропозиції Зеленського про в'язницю для чиновників за брехню у деклараціях

Парламент нещодавно прийняв цей документ, але він тільки розлютив президента і закон був ветований – тепер в ньому є незначні, але важливі зміни

Верховна Рада повторно прийняла з пропозиціями президента законопроєкт №4651, який раніше був ветований Володимиром Зеленським. Тепер за умисне неподання декларації не тільки штраф, але й тюремний термін.

Що було не так з законом?

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Раніше президенту не сподобалася норма, яка унеможливлювала покарання за брехню у деклараціях стосовно майна родичів – можна було вивести частину майна з-під декларування. Тобто чиновник міг записати майно на родича і до нього не було б питань.

Також президент зажадав виключити норму, якою скасували тюремний строк за умисне неподання декларації. Якщо за брехню у декларації передбачається позбавлення волі, то в цьому випадку – ні. Таким чином вигідніше було б взагалі не вносити дані у декларацію, ніж збрехати і сісти у в'язницю.

Що в новій редакції закону з пропозиціями Зеленського?

Депутати скасували правку, яка дозволяла уникнути декларування оформленого на родичів майна, якщо родичі не повідомили про таке майно. Також тепер за умисне недекларування чиновникам загрожує крім штрафу і громадських робіт позбавлення волі на рік.

Умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Брехня в декларації на суму від 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавлення волі строком на один рік .

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку грудня 2020 року Верховна Рада повернула покарання за брехню в деклараціях. Мінімальний поріг, з якого настає відповідальність для чиновників – за брехню на суму від 227 000 грн світить адміністративна відповідальність.