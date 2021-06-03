"Не те, чого очікують українці". Зеленський ветує закон про брехню в деклараціях чиновників

Президент незадоволений поправками, які внесли в законопроєкт депутати і не стане підписувати законопроєкт з лазівками для корупціонерів

Прийнятий сьогодні законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування чиновниками буде ветований президентом Володимиром Зеленським.

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Про це 3 червня заявили в прес-службі Офісу президента.

На Банковій вважають, що прийнятий закон послаблює систему декларування і покарання чиновників за кримінальні правопорушення в цій сфері.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту", – підкреслив з цього приводу Зеленський.

Президент закликав нардепів встановити "пропорційне і справедливе покарання" за правопорушення, пов'язані з декларуванням.

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На Банковій розкритикували новий закон за лазівки, які дозволяють декларанту приховати власне майно, переписавши його на дружину, і уникнути кримінальної відповідальності.

Зеленський нагадав, що електронне декларування чиновників – це одна з умов ЄС для безвізового режиму з Україною.

"Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – додав він.

Крім того, президент закликав карати позбавленням волі за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

"Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – підкреслив Зеленський.

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Чим насправді є прийнятий Радою закон – показухою або реальною користю для країни – читайте на сайті "Сьогодні".

Нагадаємо, минулого тижня президент закликав уряд підготувати і внести в Раду проєкт змін до закону "Про запобігання корупції", щоб підвищити прозорість процедури електронного декларування.

Більше про прийнятий закон дивіться у відеосюжеті: