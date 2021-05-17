Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости политики

Рада перейдет на ускоренный режим ради траншей МВФ – "Слуга народа"

17 мая, 15:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Парламент настроился на принятие ряда законов, которые необходимы для получения денег от Международного валютного фонда

Верховная Рада снова соберется на внеочередные заседания

Верховная Рада снова соберется на внеочередные заседания / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Верховная Рада ради получения Украиной траншей Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в ускоренном режиме. На этой неделе парламент планирует провести не только плановые, но и внеочередные заседания – во вторник, 18 мая, и в четверг, 20 мая.

Реклама

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На внеочередном заседании во вторник Рада планирует рассмотреть три представления об увольнениях министров. А уже в четверг парламент займется законами, которые "срочно нужно принимать" ради продолжения сотрудничества с МВФ:

  • пакет законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д, №5068, №5069);
  • законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование (№4651);
  • новая редакция закона о НАБУ (№5459);
  • пакет законов, касающийся некоторых финансовых и экономических вопросов.

"Мы должны выполнить домашние задания, чтобы продвигаться в поддержке со стороны международных партнеров", - сказал Корниенко.

В тренде
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлением
Илья Кива на улице под Верховной Радой
В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все законы, необходимые для программы МВФ, Верховная Рада примет до 1 июня.

Реклама

Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с МедведчукомВласть
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухи
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухиВласть
Медведчук в обмен на украинских пленных: как у Путина на это отреагировали
Медведчук в обмен на украинских пленных: как у Путина на это отреагировалиВласть
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлением
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлениемВласть
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономикиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять