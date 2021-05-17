Рада перейдет на ускоренный режим ради траншей МВФ – "Слуга народа"

Парламент настроился на принятие ряда законов, которые необходимы для получения денег от Международного валютного фонда

Верховная Рада снова соберется на внеочередные заседания / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Верховная Рада ради получения Украиной траншей Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в ускоренном режиме. На этой неделе парламент планирует провести не только плановые, но и внеочередные заседания – во вторник, 18 мая, и в четверг, 20 мая.

Реклама

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На внеочередном заседании во вторник Рада планирует рассмотреть три представления об увольнениях министров. А уже в четверг парламент займется законами, которые "срочно нужно принимать" ради продолжения сотрудничества с МВФ:

пакет законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д, №5068, №5069);

законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование (№4651);

новая редакция закона о НАБУ (№5459);

пакет законов, касающийся некоторых финансовых и экономических вопросов.

"Мы должны выполнить домашние задания, чтобы продвигаться в поддержке со стороны международных партнеров", - сказал Корниенко.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все законы, необходимые для программы МВФ, Верховная Рада примет до 1 июня.

Реклама

Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.