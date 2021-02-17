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  1. Політика

Рада дала оцінку режиму Януковича і визначення Революції Гідності

17 лютого, 11:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Не всі депутати підтримали заяву Ради щодо Майдану

Верховна Рада прийняла заяву у зв'язку з шостою річницею початку євромайдану в 2014 році, в якому депутати визнали Революцію Гідності одним з ключових моментів в українській історії. Відповідний проєкт постанови підтримали 295 парламентаріїв.

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Схвалення заяви необхідно для надання політичної оцінки подіям на євромайдані, Революції Гідності та їх наслідкам. Зокрема, дається оцінка діям експрезидента Віктора Януковича, "беркутівцям" і іншим особам і організаціям, які здійснювали протиправні дії.

Заява Верховної Ради

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  • Революція Гідності – один з ключових моментів української держави.
  • Розслідування злочинів проти майданівців має бути завершено і проведено ефективно. Винні мають бути покарані.
  • Необхідно шанувати і пам'ятати загиблих Героїв Небесної сотні, подвиг яких вже став частиною української історії.
  • Узурпація влади однією з її гілок, партією або окремою посадовою особою є абсолютно неприпустимим явищем, що загрожує тяжкими наслідками.
  • Події на Майдані, а потім окупація Криму Росією і вторгнення на Донбас стали наслідком політики Віктора Януковича і його злочинного режиму, який підтримувався Росією.
  • Дії "беркутівців" й інших силовиків під час Майдану визнали такими, які завдали непоправної шкоди державі і суспільству.
  • Українцям має гарантуватися право на мирні зібрання, оскільки це найдієвіший інструмент громадського контролю влади. Держава або окремі посадові особи не можуть довільно обмежувати свободу зібрань.

У свою чергу нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський під час свого виступу в Раді був проти прийняття цієї заяви, оскільки, як він вважає, це зачепить ту частину України, яка не підтримувала Майдан.

Як повідомляли новини "Сьогодні", генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що вже до кінця року може бути вирок за розстріли на Майдані.

Відео: Офис генпрокурора
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заява Верховна Рада Майдан революція гідності

Джерело: Сьогодні

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