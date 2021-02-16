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Венедіктова: До кінця року може бути вирок за розстріли на Майдані

16 лютого, 12:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Офісі генпрокурора просять Раду врегулювати процедуру заочного розслідування

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова знову відзвітувала про розслідування "справ Майдану", відзначивши суттєву активізацію в цьому питанні: у 2020 році повідомлено в три рази більше підозр і направлено обвинувальних актів до суду, ніж у 2019-му.

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Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Що вдалося зробити у 2020 році

  • Повідомлено про підозру 42 особам, серед яких 24 працівники органів внутрішніх справ, 3 прокурора, 5 суддів, 10 цивільних осіб.
  • Заарештовано 31 підозрюваного, з яких 25 – колишні правоохоронці, 4 – колишні чиновники, 2 – цивільні особи. Ці рішення суду дають можливість почати процедуру екстрадиції і просити дозвіл на спеціальне досудове розслідування. 20 таких дозволів отримано за останній рік.
  • Тільки за два останні місяці отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 6 колишніх високопоставлених посадових осіб і 2 правоохоронців.
  • Заочне слідство дозволено стосовно колишніх глави СБУ і його першого заступника, міністра оборони, міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача внутрішніх військ.
  • Завершено розслідування стосовно двох підозрюваних у викраденні і катуванні Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього і 11 лютого обвинувальний акт спрямований до суду.
  • До суду направлено також в три рази більше, ніж у 2019 році, обвинувальних актів – 27 щодо 40 осіб.

Що в планах по "справах Майдану" на 2021 рік

Венедіктова розповіла, що підтримку публічного обвинувачення прокурори забезпечують у 95 судових "справах Майдану" за звинуваченням 195 осіб.

"Ми продовжуємо постійну роботу з розшуку підозрюваних ... Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го", – заявила вона.

У планах ОГП – початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також "тітушек", які на замовлення ексглави МВС викрадали і катували активістів, в тому числі Вербицького.

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Генпрокурор закликала Раду підтримати законопроєкт №2164 про процедуру заочного засудження, щоб притягати до відповідальності обвинувачених, які втекли з України.

Венедіктова додала, що в судах надто довго розглядаються кримінальні провадження, що впливає на затягування вироків.

Відео: Офис генпрокурора

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Венедіктова виступила на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

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Майдан розстріли на Майдані Ірина Венедиктова

Джерело: Сьогодні

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