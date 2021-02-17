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Рада дала оценку режиму Януковича и определение Революции Достоинства

17 февраля, 11:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Не все депутаты поддержали заявление Рады по Майдану

Верховная Рада приняла заявление в связи с шестой годовщиной начала евромайдана в 2014 году, в котором депутаты признали Революцию Достоинства одним из ключевых моментов в украинской истории. Соответствующий проект постановления поддержали 295 парламентариев.

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Одобрение заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям на евромайдане, Революции Достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям беглого экс-президента Виктора Януковича, "беркутовцам" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.

Заявление Верховной Рады

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  • Революция Достоинства – один из ключевых моментов украинского государства.
  • Расследование преступлений против майдановцев должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны быть наказаны.
  • Необходимо чтить и помнить погибших Героев Небесной сотни, подвиг которых уже стал частью украинской истории.
  • Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является абсолютно недопустимым явлением, что грозит тяжкими последствиями.
  • События на Майдане, а потом оккупация Крыма Россией и вторжение на Донбасс стали следствием политики Виктора Януковича и его преступного режима, который поддерживался Россией.
  • Действия "беркутовцев" и других силовиков во время Майдана признали такими, которые нанесли непоправимый ущерб государству и обществу.
  • Украинцам должно гарантироваться право на мирные собрания, поскольку это самый действенный инструмент общественного контроля власти. Государство или отдельные должностные лица не могут произвольно ограничивать свободу собраний.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский во время своего выступления в Раде был против принятия этого заявления, поскольку, как он считает, это заденет ту часть Украины, которая не поддерживала Майдан.

Как сообщали новости "Сегодня", генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уже к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане.

Видео: Офис генпрокурора
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заявление Верховная Рада Майдан революция достоинства

Источник: Сегодня

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