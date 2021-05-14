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Працюють над двома візитами: як просувається організація зустрічі Байдена і Зеленського

14 травня, 08:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українська сторона розглядає можливість зустрічі президентів не тільки в США або нашій країні, але і в інших, якщо це вийде раніше

Колаж "Сьогодні" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Колаж "Сьогодні" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Українське посольство у Вашингтоні і американське в Києві опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

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Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Укрінформу".

За її словами, робота йде відразу над двома візитами.

"Звичайно, працюємо – і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні – над тим, щоб відбулася зустріч і візити як президента Зеленського в Сполучені Штати, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час, - Ред.) Джо Байдена в Україну", – розповіла Маркарова.

Також вона підкреслила, що Україна готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі – не тільки в Україні або США, але і в інших країнах, якщо така можливість з'явиться раніше.

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Маркарова заявила, що зараз відносини між країнами розвиваються дуже інтенсивно.

"Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях – від президента Байдена, держсекретаря Блінкена – ви всі бачили недавній візит до Києва ... Тобто існує безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", – пояснила вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден провели першу телефонну розмову.

Також читайте ексклюзивне інтерв'ю з екс-послом США в Україні Джоном Гербстом – про зустріч Зеленського з Байденом і виведення військ з Донбасу.

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