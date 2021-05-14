Работают над двумя визитами: как продвигается организация встречи Байдена и Зеленского

Украинская сторона рассматривает возможность встречи президентов не только в США или нашей стране, но и в других, если это получится раньше

Коллаж "Сегодня" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Реклама

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Укринформа".

По ее словам, работа идет сразу над двумя визитами.

"Конечно, работаем – и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине – над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время, – Ред.) Джо Байдена в Украину", – рассказала Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи – не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность появится раньше.

Реклама

Маркарова заявила, что сейчас отношения между странами развиваются очень интенсивно.

"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях – от президента Байдена, госсекретаря Блинкена – вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - объяснила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели первый телефонный разговор.

Также читайте эксклюзивное интервью с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом – о встрече Зеленского с Байденом и выводе войск с Донбасса.