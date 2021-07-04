Русский
$ 27,38
32,52
  1. Влада

Через Медведчука? У Путіна натякнули, чому блокують зустріч із Зеленським

4 липня 2021 16:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами Пєскова, зустріч Путіна і Зеленського ускладнює також і "невиконання Мінських угод"

Путін розповів, що готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Путін розповів, що готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що президент України Володимир Зеленський тисне на політичних опонентів через заведення кримінальних справ, ймовірно, мова йде про нардепа Віктора Медведчука.

Реклама

Про це він заявив на каналі "Росія-1".

Читайте також:

Зеленський відповів на брехню Путіна і знову покликав його на зустріч

"Зеленський на початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію в країну, однак на сьогоднішній день український президент відзначився абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", – сказав Пєсков.

Не пропусти!
Збірна України повертається до Києва після Євро-2020: онлайн зустрічі в аеропорту
Збірну України чекають в аеропорту
Реклама

Також в РФ вважають, що прагнення України стати членом НАТО може посилити напруженість на Європейському континенті.

Як ми писали раніше, Пєсков вважає, що Мінські домовленості нібито не виконує Україна, а не РФ.

Нещодавно президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Мало, що вигнали?" – Богдан прийшов в коментарі під мем Коболєва про БогаВлада
Носить дорогу білизну і любить відверті фото. Як виглядає нова дівчина Андрія Богдана
Носить дорогу білизну і любить відверті фото. Як виглядає нова дівчина Андрія БогданаВлада
Зустріч з Путіним зривається? У Кремлі образилися на Зеленського
Зустріч з Путіним зривається? У Кремлі образилися на ЗеленськогоВлада
Нарівні з кращими. Збірній України дякують за гру на Євро-2020
Нарівні з кращими. Збірній України дякують за гру на Євро-2020Україна
Продукти суттєво подорожчають через нові податки – Яценюк
Продукти суттєво подорожчають через нові податки – ЯценюкВлада
Танцювалося однаково щиро під
Танцювалося однаково щиро під "Арлекино" та "Oops!...I Did It Again": Мендель про героїню своєї книги (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти