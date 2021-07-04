Через Медведчука? У Путіна натякнули, чому блокують зустріч із Зеленським

За словами Пєскова, зустріч Путіна і Зеленського ускладнює також і "невиконання Мінських угод"

Путін розповів, що готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що президент України Володимир Зеленський тисне на політичних опонентів через заведення кримінальних справ, ймовірно, мова йде про нардепа Віктора Медведчука.

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Про це він заявив на каналі "Росія-1".

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"Зеленський на початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію в країну, однак на сьогоднішній день український президент відзначився абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, бажанням позбутися від своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", – сказав Пєсков.

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Також в РФ вважають, що прагнення України стати членом НАТО може посилити напруженість на Європейському континенті.

Як ми писали раніше, Пєсков вважає, що Мінські домовленості нібито не виконує Україна, а не РФ.

Нещодавно президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.