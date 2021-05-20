Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)

За словами глави держави, через подібні питаня "завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі"

Президент пішов від відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський уникнув відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера Володимира Путіна. Відповідне питання задала журналістка після пресконференції.

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Про це повідомляє телеканал "Прямий".

"Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили? До побачення", – сказав Зеленський і перервав спілкування.

Відео: Прямой

Під час сьогоднішнього виступу президент заявив, що дуже обережно підходить до питання характеристики президента Росії – і не пробачить собі, якщо через слова, які ні до чого не приводять, зросте ймовірність ескалації на Донбасі.

"Я дуже обережно ставлюся до характеристик президента Росії, тому що у мене проста позиція, якщо тими чи іншими словами ми будемо збільшувати можливість ескалації, я цього собі не пробачу. Для мене пріоритет – закінчити війну, а потім вже поговоримо, що про кого я відверто думаю", – підкреслив він.

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Як повідомлялося раніше, президент підтримує ідею залучення США до переговорів стосовно Донбасу. Водночас він виступає за "паралельну розмову" з Росією.