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Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)

20 травня, 17:52

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами глави держави, через подібні питаня "завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі"

Президент пішов від відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент пішов від відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський уникнув відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера Володимира Путіна. Відповідне питання задала журналістка після пресконференції.

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Про це повідомляє телеканал "Прямий".

"Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили? До побачення", – сказав Зеленський і перервав спілкування.

Відео: Прямой

Під час сьогоднішнього виступу президент заявив, що дуже обережно підходить до питання характеристики президента Росії – і не пробачить собі, якщо через слова, які ні до чого не приводять, зросте ймовірність ескалації на Донбасі.

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"Я дуже обережно ставлюся до характеристик президента Росії, тому що у мене проста позиція, якщо тими чи іншими словами ми будемо збільшувати можливість ескалації, я цього собі не пробачу. Для мене пріоритет – закінчити війну, а потім вже поговоримо, що про кого я відверто думаю", – підкреслив він.

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Як повідомлялося раніше, президент підтримує ідею залучення США до переговорів стосовно Донбасу. Водночас він виступає за "паралельну розмову" з Росією.

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