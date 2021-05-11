Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести

На Близькому Сході настає тривожний час. Ізраїль і Палестина знаходяться в передвоєнній ситуації

Ізраїль і Палестина здійснили серію ракетних обстрілів територій одна одноїпісля зіткнень між представниками двох країн в Єрусалимі. "Сьогодні" з'ясовували, чи не переросте конфлікт в повномасштабну війну і кому вигідно загострення ситуації на Близькому Сході.

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Увечері 10 травня з боку сектору Газа угрупованням ХАМАС були випущені по Ізраїлю 45 ракет, з яких сім – по Єрусалиму. Велика частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол". У відповідь Ізраїль обстріляв сектор Газа.

За даними міністерства охорони здоров'я Палестинської Автономії, загинули двадцять людей, в тому числі дев'ять дітей, і ще 65 отримали поранення. Ізраїльська сторона поінформувала про поранення 6 мирних громадян.

Пізніше ізраїльська армія заявила, що з сектору Газа по Ізраїлю випустили близько 150 ракет, десятки з них перехопила ППО, внаслідок чого Ізраїль продовжив ракетні удари по палестинських містах, зокрема по Дейр-ель-балах, Хан-Юнісу і Джебалії. Також відомо про понад 200 поранених в сутичках на лініях зіткнення і на КПП на Західному березі річки Йордан. Ізраїльтяни стверджують, що ліквідували одного з командирів ХАМАС.

Передвоєнна ситуація

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав кабінет безпеки, а міністр оборони Бені Ганц оголосив 80-кілометрову територію навколо сектору Газа зоною надзвичайного стану на найближчі дві доби. На тлі того, що відбувається в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві змінили напрямок зльоту і посадки літаків.

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Як розповів "Сьогодні" директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, в Ізраїлі також зупинені всі офіційні заходи, скасовані заняття в школах, а бомбосховища приведені в готовність.

Палестинське повстання

"В країні передвоєнна ситуація. Ізраїль має більш потужну військову силу і в змозі перемогти в збройному протистоянні. Але думаю, що до повномасштабної війни не дійде", – говорить Долинський "Сьогодні".

За словами Долинського, конфлікт скоріше перейде в стадію тривалого зростання напруженості. "Палестинське повстання: постійні провокації всередині країни, бійки, поножовщина", – пояснює нам Долинський.

У тому, що конфлікт Ізраїлю з Палестиною може перерости у війну, сумнівається і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Війни не буде, але загострення конфлікту на Близькому Сході повернеться до ситуації, яка була перед тим, як Трамп став президентом США", – говорить Карасьов "Сьогодні".

Причому тут Трамп і Байден?

Як зазначає Карасьов, ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу підтримував Трампа, а президент США, своєю чергою, виступав на боці Ізраїлю в конфлікті з Іраном (який стоїть за угрупованням ХАМАС). Зараз же, після приходу до влади в Америці Джо Байдена, США змінили свою політику стосовно Ірану і хочуть укласти з ним ядерну угоду.

"Цьому опирається Ізраїль. Своєю чергою, палестинці відчувають підтримку Штатів і вирішили активізуватися. На Близькому Сході настають тривожні часи" , – пояснює Карасьов.

Конфлікт необхідний його учасникам

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Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля упевнений, що ніхто із зовнішніх гравців не зацікавлений у війні в і так нестабільному регіоні. Однак високий рівень конфліктності може забезпечити фактор виборів парламенту і президента Палестинської Автономії, а також можливих дострокових виборів парламенту Ізраїлю в цьому році.

"Тому позиція Нетаньягу буде дуже жорсткою. У розрахунку не втратити рейтинг, як мінімум, а то і наростити, як максимум. Водночас і політичні сили в Палестині, особливо ХАМАС, напередодні виборів будуть демонструвати патріотизм і стояти на своєму. Сьогоднішній конфлікт – це технологія політичної боротьби, затребувана обома його учасниками", – підкреслив Воля.

Конфліктом управляє ізраїльський прем'єр

Як розповіла "Сьогодні" керівниця російськомовного проєкту організації, що займається питанням арабо-ізраїльського врегулювання – "Женевська Ініціатива", Лана Айзенштадт, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, який триває протягом багатьох років, забороняється через відсутність політичної волі керівництва Ізраїлю.

"Ізраїльський прем'єр не вирішує конфлікт, а керує ним протягом багатьох років. Періодично настає криза і виникає вибухонебезпечна ситуація. "Женевська Ініціатива" пробує знайти спосіб вирішення проблеми, але у керівництва Ізраїлю немає політичної волі, щоб врегулювати цей конфлікт. Ізраїль не хоче йти на поступки Палестині. У тому числі категорично проти створення Палестинської держави, і не веде переговори. Це системна криза", – говорить Айзенштадт.

Тим часом на ситуацію вже відреагували в США, ООН, ЄС, Росії та Україні. Глави держав закликали обидві сторони утриматися від ескалації насильства .

З чого почався конфлікт

7 травня в Єрусалимі відбулися сутички між ізраїльським і арабським населенням. Постраждали понад двісті людей.

10 травня ізраїльтяни планували провести марш у центрі міста з нагоди Дня Єрусалима, але кілька тисяч палестинців забарикадувалися в місцевій мечеті Аль-Акса – важливій для мусульман святині – і намагалися зірвати захід. Ізраїльські правоохоронці пішли на штурм і витіснили палестинців з мечеті, використовуючи гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Понад 300 палестинців отримали поранення, 228 з них довелося госпіталізувати. Ізраїльська сторона заявила про 21 пораненого поліцейського, в тому числі про трьох госпіталізованих. У той же вечір на Ізраїль полетіли ракети.

Суперечка через Єрусалим

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Після окупації східної частини Єрусалиму в 1967 році Ізраїль проголосив його своїм містом і столицею (це закріплено в Конституції). Більшість інших країн цього не визнають; Палестина заявляє, що східна частина міста належить їм.

У грудні 2017 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Радбез ООН не підтримала рішення Трампа, а Генасамблея ООН 21 грудня того ж року прийняла резолюцію, яка засуджує визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

У травні 2018 року в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття дипломатичного представництва США. Тоді це призвело до різкого посилення масових протестів палестинців, терактів і зіткнень з численними жертвами.

Європейський Союз і Україна вважають адміністративно-політичним центром єврейської держави Тель-Авів.

Нагадаємо, загострення відбулося на тлі зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, а самі заворушення тривають з 7 травня. У зв'язку з цим вирішено провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем