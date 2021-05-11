Загроза нової війни. Україна закликала припинити ракетні обстріли Ізраїлю

Київ визнає право Ізраїлю на самооборону і засуджує обстріли, які ведуться з сектору Газа

Пуски ракет по Ізраїлю із сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

Україна відреагувала на нове загострення на Близькому Сході і закликає припинити ракетні удари по Ізраїлю з сектору Газа.

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Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися", – йдеться в заяві.

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Київ визнає право Ізраїлю на самооборону і закликає всі сторони утримуватися від ескалації насильства.

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Нагадаємо, чергове загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту почалося на тлі зіткнень між палестинцями та поліцейськими Ізраїлю біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Протягом дня 10 травня надходили повідомлення про обстріл і жертви в цьому регіоні, вночі спокійніше не стало.

У відповідь на запуски ракет з сектору Газа Армія Ізраїлю почала завдавати ударів по об'єктах ХАМАС.

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