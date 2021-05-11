Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести

На Ближнем Востоке наступает тревожное время. Израиль и Палестина находятся в предвоенной ситуации

Фото: ft.com

Израиль и Палестина осуществили серию ракетных обстрелов территорий друг друга после столкновений между представителями двух стран в Иерусалиме. "Сегодня" выясняли, не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну и кому выгодно обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Реклама

Вечером 10 мая со стороны сектора Газа группировкой ХАМАС были выпущены по Израилю 45 ракет, из которых семь – по Иерусалиму. Большая часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ Израиль обстрелял сектор Газа.

По данным министерства здравоохранения Палестинской Автономии, погибли двадцать человек, в том числе девять детей, и еще 65 получили ранения. Израильская сторона проинформировала о ранении 6 мирных граждан.

Позже израильская армия заявила, что из cектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет, десятки из них перехватила ПВО, вследствие чего Израиль продолжил ракетные удары по палестинским городам, в частности по Дейр-эль-Балаху, Хан-Юнису и Джебалии. Также известно о более 200 раненых в столкновениях на линиях соприкосновения и на КПП на Западном берегу реки Иордан. Израильтяне утверждают, что ликвидировали одного из командиров ХАМАС.

Предвоенная ситуация

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, а министр обороны Бени Ганц объявил 80-километровую территорию вокруг сектора Газа зоной чрезвычайного положения на ближайшие двое суток. На фоне происходящего в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве изменили направление взлета и посадки самолетов.

Реклама

Как рассказал "Сегодня" директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в Израиле также остановлены все официальные мероприятия, отменены занятия в школах, а бомбоубежища приведены в готовность.

Палестинское восстание

"В стране предвоенная ситуация. Израиль обладает более мощной военной силой и в состоянии победить в вооруженном противостоянии. Но, думаю, что до полномасштабной войны не дойдет", – говорит Долинский "Сегодня".

По словам Долинского, конфликт скорее перейдет в стадию длительного роста напряженности. "Палестинское восстание: постоянные провокации внутри страны, потасовки, поножовщина", – объясняет нам Долинский.

В том, что конфликт Израиля с Палестиной может перерасти в войну сомневается и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Войны не будет, но обострение конфликта на Ближнем Востоке вернется к ситуации, которая была перед тем, как Трамп стал президентом США", – говорит Карасев "Сегодня".

Причем тут Трамп и Байден?

Как отмечает Карасев, израильский премьер Биньямин Нетаньяху поддерживал Трампа, а президент США, в свою очередь, выступал на стороне Израиля в конфликте с Ираном (который стоит за группировкой ХАМАС). Сейчас же, после прихода к власти в Америке Джо Байдена, США изменили свою политику в отношении Ирана и хотят заключить с ним ядерную сделку.

"Этому противится Израиль. В свою очередь, палестинцы чувствуют поддержку Штатов и решили активизироваться. На Ближнем Востоке наступает тревожное время", – объясняет Карасев.

Конфликт необходим его участникам

Реклама

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля уверен, что никто из внешних игроков не заинтересован в войне в и так нестабильном регионе. Однако высокий уровень конфликтности может обеспечить фактор выборов парламента и президента Палестинской Автономии, а также возможных досрочных выборов парламента Израиля в этом году.

"Поэтому позиция Нетаньяху будет очень жесткой. В расчете не потерять рейтинг, как минимум, а то и нарастить, как максимум. В то же время и политические силы в Палестине, особенно ХАМАС, накануне выборов будут демонстрировать патриотизм и стоять на своем. Сегодняшний конфликт – это технология политической борьбы, востребованная обоими его участниками", – подчеркнул Воля.

Конфликтом управляет израильский премьер

Как рассказала "Сегодня" руководитель русскоязычного проекта организации, занимающейся вопросом арабо-израильского урегулирования "Женевская Инициатива", Лана Айзенштадт, конфликт между Израилем и Палестиной, который тянется на протяжении многих лет, не разрешается из-за отсутствия политической воли руководства Израиля.

"Израильский премьер не решает конфликт, а управляет им на протяжении многих лет. Периодически наступает кризис и возникает взрывоопасная ситуация. "Женевская Инициатива" пробует найти способ решения проблемы, но у руководства Израиля нет политической воли, чтобы урегулировать этот конфликт. Израиль не хочет идти на уступки Палестине. В том числе категорически против создания Палестинского государства, и не ведет переговоры. Это системный кризис", – говорит Айзенштадт.

Тем временем, на ситуацию уже отреагировали в США, ООН, ЕС, России и Украине. Главы государств призвали обе стороны воздержаться от эскалации насилия.

С чего начался конфликт

7 мая в Иерусалиме произошли стычки между израильским и арабским населением. Пострадали более двухсот человек.

10 мая израильтяне планировали провести марш в центре города по случаю Дня Иерусалима, но несколько тысяч палестинцев забаррикадировались в местной мечети Аль-Акса – важной для мусульман святыни – и пытались сорвать мероприятие. Израильские правоохранители пошли на штурм и вытеснили палестинцев из мечети, используя резиновые пули, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Более 300 палестинцев получили ранения, 228 из них пришлось госпитализировать. Израильская сторона заявила о 21 раненом полицейском, в том числе о трех госпитализированных. В тот же вечер на Израиль полетели ракеты.

Спор из-за Иерусалима

Реклама

После оккупации восточной части Иерусалима в 1967 году Израиль провозгласил его своим городом и столицей (это закреплено в Конституции). Большинство других стран этого не признает; Палестина заявляет, что восточная часть города принадлежит им.

В декабре 2017 года действующий тогда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Совбез ООН не поддержал решение Трампа, а Генассамблея ООН 21 декабря того же года приняла резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.

В мае 2018 года в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия дипломатического представительства США. Тогда это привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев, терактам и столкновениям с многочисленными жертвами.

Европейский Союз и Украина считают административно-политическим центром еврейского государства Тель-Авив.

Напомним, обострение произошло на фоне столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а сами беспорядки продолжаются с 7 мая. В связи с этим решено провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Все подробности в спецтемеВойна между Палестиной и Израилем