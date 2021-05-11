Проти України працюють близько 7 тисяч співробітників спецслужб РФ – СБУ

Метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, вважає Баканов

Іван Баканов / Фото: Офис Президента Украины

Тільки з території Росії на постійній основі проти України працюють близько 7 тисяч співробітників спецслужб.

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Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

"Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, "офісні працівники", - сказав Баканов.

За його словами, метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, а системне перешкоджання зміцненню національної безпеки України.

Воно, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів і активній пропаганді.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що ескалація на Донбасі вже зменшилася, і малоймовірно, що Росія буде здійснювати подальші кроки.