Прокуратура детально пояснила, за що Стерненку дали сім років тюрми

Потерпілий не тільки втратив здоров’я, а ще й майно

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років та 3 місяців ув’язнення за розбійний напад та викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Прокурори підтримували публічне обвинувачення у Приморському районному суді Одеси стосовно Стерненка, обвинувачуваного в незаконному поводженні зі зброєю, викраденні людини та розбійному нападі за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 КК України).

Вироком суду Стерненко був визнаний винним і за сукупністю кримінальних правопорушень засуджений до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна.

Прокурором доведено у суді, що у квітні 2015 року Стерненко разом з іншими особами намагався змусити Щербича скласти депутатські повноваження, тому запросили останнього на зустріч. Той був введений в оману і сів на заднє сидіння їхнього автомобіля.

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Щоб не дати потерпілому втекти, до нього в автомобіль з двох боків підсіли інші особи, які завдали йому численні удари в різні частини тіла, а Стерненко зробив три постріли з травмата в тулуб Щербича і спричинив йому численні тілесні ушкодження.

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Згодом потерпілого зв’язали пластиковими хомутами, наділи на голову тканинний мішок, обмотавши його скотчем, і відвезли до Одеси, де тримали у підвалі.

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Далі нападники залякували Щербича із застосуванням фізичного та психологічного насильства, вимагали виконати їх умови і скласти з себе депутатські повноваження. А щоб показати реальність своїх намірів, один із зловмисників зробив постріл біля голови потерпілого.

Також, щоб залякати потерпілого, засуджені плоскогубцями здавили йому палець правої руки і пошкодили суглоб.

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Крім того, зловмисники відкрито заволоділи майном потерпілого: банківською картою, грошима, сім-картами та дозволом на носіння травматичної зброї.

За результатами нападу Щербич отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, синці і садна обличчя, забиту рвану рану носа, множинні садна, синці, тілесні ушкодження від пострілів зі зброї.

Прокуратура надала суду докази винуватості Стерненка: протоколи огляду місця події та слідчого експерименту, пред’явлення осіб для впізнання, обшуку, трафіки з’єднань абонентських номерів, висновки судово-медичних та балістичних експертиз, речові докази, покази потерпілого та інші.

Нагадаємо, після винесення вироку активісту під стіни суду підтягнулися соратники Стерненка – вони блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти його до СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети, відбулися сутички із правоохоронцями.

Також повідомлялося, що прямо із залу суду Стерненко начебто зателефонував президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретарка глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

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