Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы

Пострадавший лишился не только здоровья, но и имущества

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры поддерживали публичное обвинение в Приморском районном суде Одессы в отношении Стерненко, обвиняемого в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Приговором суда Стерненко был признан виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Прокурором доказано в суде, что в апреле 2015 года Стерненко вместе с другими лицами пытался заставить Щербича сложить депутатские полномочия, поэтому пригласили последнего на встречу. Тот был введен в заблуждение и сел на заднее сиденье их автомобиля.

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Чтобы не дать пострадавшему убежать, к нему в автомобиль с двух сторон подсели другие лица, которые нанесли ему множественные удары в различные части тела, а Стерненко сделал три выстрела из травмата в туловище Щербича и нанес ему многочисленные телесные повреждения.

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Впоследствии пострадавшего связали пластиковыми хомутами, надели на голову тканевый мешок, обмотав его скотчем, и увезли в Одессу, где удерживали в подвале.

Далее нападавшие запугивали Щербича с применением физического и психологического насилия, требовали выполнить их условия и сложить с себя депутатские полномочия. А чтобы показать реальность своих намерений, один из злоумышленников выстрелил возле головы потерпевшего.

Также, чтобы запугать потерпевшего, осужденные плоскогубцами сдавили ему палец правой руки и повредили сустав.

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Кроме того, злоумышленники открыто завладели имуществом потерпевшего: банковской картой, деньгами, сим-картами и разрешением на ношение травматического оружия.

По результатам нападения Щербич получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины лица, ушибленную рваную рану носа, множественные ссадины, синяки, телесные повреждения от выстрелов из оружия.

Прокуратура предоставила доказательства вины Стерненко: протоколы осмотра места происшествия и следственного эксперимента, предъявления людей для опознания, обыска, трафики соединений абонентских номеров, заключения судебно-медицинских и баллистических экспертиз, вещественные доказательства, показания потерпевшего и другие.

Напомним, после вынесения приговора активисту под стены суда подтянулись соратники Стерненко – они блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты, произошли столкновения с правоохранителями.

Также сообщалось, что прямо из зала суда Стерненко якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы "поблагодарить" за приговор, однако пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла такой разговор.

Видео: Сегодня

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