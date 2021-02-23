Стерненко подзвонив "Зеленському" з суду: в ОПУ відреагували (відео)

Активіст запевняє, що говорив з президентом, ось тільки Мендель заперечує

Засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко прямо з зали суду подзвонив "президенту України Володимиру Зеленському". При цьому прессекретарка глави держави спростувала таку розмову.

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Після того як суддя оголосив рішення не на користь Стерненка, активіст у присутності його прихильників і журналістів в залі суду включив телефон і сказав, що на зв'язку Зеленський.

"Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує. Хочу подякувати вам за сьогоднішній вирок", – сказав він в трубку і на уточнюючі запитання присутніх підтвердив, що нібито говорив з президентом.

Водночас Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода заявила, що Зеленський не втручається у розслідування цієї справи і не чинив тиску для винесення вироку. Також вона прокоментувала "телефонну розмову Стерненка".

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"Ніяких дзвінків від зазначеного засудженого (Стерненка. – Ред.) президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім'я не повинно використовуватися у спробах захиститися від судового вироку", – сказала прессекретарка президента.

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Також Мендель спростувала заяву активіста в суді, що нібито Зеленський йому пропонував раніше держпосаду. А ось його адвокат Масі Найєм стверджує, що навіть був присутнім на зустрічі, де президент пропонував посаду Стерненку.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Приморський суд Одеси сьогодні визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією половини наявного майна за звинуваченням у розбої. Після цього біля суду відбулися сутички з поліцією.

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