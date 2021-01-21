Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністра

Шеф чиновника Олег Уруський теж жорстко відреагував на поведінку свого підлеглого

Поліція підтвердила, що зупинила в п'яному вигляді за кермом заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталія Немілостівого, якого сьогодні повинні звільнити з посади за цей інцидент.

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Про це йдеться в заяві патрульної поліції Києва.

Що ж сталося вночі на дорозі?

Зупинили чиновника нещодавно на вулиці Жилянській у Києві. Патрульні заявили, що він на своєму Mercedes порушив правила дорожнього руху, а саме – вимоги дорожнього знака 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". В автомобілі виявили водія з ознаками сп'яніння.

Фото: Facebook

Йому запропонували вийти і здати тест на алкоголь, але той відмовився. При цьому водій повідомив патрульним, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей і промисловості України, а також пред'явив відповідне посвідчення для підтвердження своєї посади разом з документами на машину.

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Поки поліцейські складали протокол, Немілостівий закинув у салон свого автомобіля ключі і повідомив, що йде. На заклики патрульних залишатися на місці, чиновник не реагував. У поліції стверджують, що він почав погрожувати посадою, штовхати їх і смикати за форму, після чого правоохоронцям довелося надіти на нього кайданки. Адмінматеріали вже направили до суду.

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"Фрази "Я заступник міністра", "А ви знаєте, хто мій дядько", "Поговоріть по телефону" і подібне ніяк не діє на патрульну поліцію. Існує буква закону – існує відповідальність за порушення", – заявили в поліції.

Як відреагував його шеф Уруський

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що вчинок його підлеглого неприйнятний і підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу.

"Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. А тому найближчим часом мною та урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення", – написав віцепрем'єр у Facebook.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", з 1 липня 2020 року в Україні пом'якшили покарання за п'яне водіння. Якщо раніше їзда в нетверезому стані кваліфікувалася як кримінальне правопорушення, то тепер стала адміністративним. Ось тільки штрафи суттєво зросли.

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