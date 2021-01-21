Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення позачергового засідання Кабінету міністрів вранці в четвер, 21 січня, з питання звільнення заступника міністра з питань оборонної та стратегічної промисловості Віталія Немілостівого.

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Про це глава уряду повідомив уночі в Telegram.

Чим завинив заступник міністра, Шмигаль не уточнив.

"У четвер вранці уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання – звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями", – написав прем'єр.

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Водночас джерела в Кабміні повідомили виданню "Українська правда", що причина – затримання заступника міністра за кермом у нетверезому стані.

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Нагадаємо, в грудні вирішили скласти повноваження двоє членів українського уряду – міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.

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