Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення позачергового засідання Кабінету міністрів вранці в четвер, 21 січня, з питання звільнення заступника міністра з питань оборонної та стратегічної промисловості Віталія Немілостівого.
Про це глава уряду повідомив уночі в Telegram.
Чим завинив заступник міністра, Шмигаль не уточнив.
"У четвер вранці уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання – звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями", – написав прем'єр.
Водночас джерела в Кабміні повідомили виданню "Українська правда", що причина – затримання заступника міністра за кермом у нетверезому стані.
Нагадаємо, в грудні вирішили скласти повноваження двоє членів українського уряду – міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.
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