Пришлось усмирять наручниками: как полиция остановила пьяного замминистра

Шеф чиновника Олег Уруский тоже жестко отреагировал на поведение своего подчиненного

Полиция подтвердила, что остановила в пьяном виде за рулем заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталия Немилостивого, которого сегодня должны уволить с должности за этот инцидент.

Реклама

Об этом говорится в заявлении патрульной полиции Киева.

Что же произошло ночью на дороге?

Остановили чиновника на улице Жилянской в Киеве в ночь на 21 января. Патрульные заявили, что он на своем Mercedes нарушил правила дорожного движения, а именно – требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". В автомобиле обнаружили водителя с признаками опьянения.

Фото: Facebook

Ему предложили выйти и сдать тест на алкоголь, но тот отказался. При этом водитель сообщил патрульным, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение подтверждение своей должности вместе с документами на машину.

Реклама

Пока полицейские составляли протокол, Немилостивый забросил в салон своего автомобиля ключи и сообщил, что уходит. На призывы патрульных оставаться на месте, чиновник не реагировал. В полиции утверждают, что он начал угрожать должностью, толкать их и дергать за форму, после чего правоохранителям пришлось надеть на него наручники. Админматериалы уже направили в суд.

В тренде Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в сговоре перед штурмом Капитолия

"Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действует на патрульную полицию. Существует буква закона – существует ответственность за нарушение", – заявили в полиции.

Как отреагировал его шеф Уруский

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что поступок его подчиненного неприемлем и подрывает авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа.

"Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", – написал вице-премьер в Facebook.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 июля 2020 года в Украине смягчили наказание за пьяное вождение. Если раньше езда в нетрезвом состоянии квалифицировалась как уголовное правонарушение, то теперь стала административным. Вот только штрафы существенно выросли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама