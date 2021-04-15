Головна проблема – Росія: подробиці розмови Зеленського з президентом Фінляндії

Після вчорашньої розмови з прем'єром Японії глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Однією з головних тем розмови була російська агресія проти України.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Президент України детально розповів своєму фінському колезі про ситуацію на Донбасі, де останнім часом загострилася обстановка, а також про стягування російських військ до українського кордону. Глави держав обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування Росії.
Зеленський подякував Нііністьо за тверду підтримку Фінляндією суверенітету і територіальної цілісності України.
Вони також поговорили про забезпечення національної безпеки України та Фінляндії, а саме – як протидіятимуть гібридним загрозам.
Особливу увагу приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Зеленський зустрічався з Нііністьо у Києві. Тоді він розповідав фінському колезі, як ідуть переговори з Росією.
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