Головна проблема – Росія: подробиці розмови Зеленського з президентом Фінляндії

Востаннє Зеленський і Нііністьо зустрічалися два роки тому, але за цей час ситуація з Росією не змінилася

Після вчорашньої розмови з прем'єром Японії глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Однією з головних тем розмови була російська агресія проти України.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Президент України детально розповів своєму фінському колезі про ситуацію на Донбасі, де останнім часом загострилася обстановка, а також про стягування російських військ до українського кордону. Глави держав обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування Росії.

Зеленський подякував Нііністьо за тверду підтримку Фінляндією суверенітету і територіальної цілісності України.

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Вони також поговорили про забезпечення національної безпеки України та Фінляндії, а саме – як протидіятимуть гібридним загрозам.

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Особливу увагу приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Зеленський зустрічався з Нііністьо у Києві. Тоді він розповідав фінському колезі, як ідуть переговори з Росією.

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